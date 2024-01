Quando finirà My Hero Academia? L'epilogo potrebbe arrivare nel 2024

Il 2024 sarà un anno importante per lo shonen sugli eroi di Kohei Horikoshi. Il fandom è in attesa della Stagione 7 di My Hero Academia e di un nuovo film anime, ma non solo. Probabilmente, entro quest'anno il manga di My Hero Academia giungerà a conclusione. Ma ci sono davvero possibilità che l'opera venga chiusa nei prossimi mesi?

In attesa del quarto lungometraggio anime di My Hero Academia, il manga si avvicina alla fine. L'epopea di Deku e degli altri aspiranti eroi della Classe 1-A è cominciata nel luglio 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma già da diverso tempo è entrato nella sua saga finale. L'arco della guerra finale è stato avviato nel 2021, con la pubblicazione del capitolo 307. A oggi, a distanza di ulteriori altri 100 capitoli, si può dire che la storia è effettivamente agli sgoccioli.

My Hero Academia è prossimo alla conclusione. Uno dei due villain principali è stato sconfitto per mano di Katsuki Bakugo. Le sorti della Hero Society sono ora nelle mani di Izuku Midoriya, il quale è impegnato in uno scontro all'ultimo sangue contro Tomura Shigaraki. Una volta risolto questo combattimento, la trama dovrebbe essere risolta. Ma quanto manca effettivamente alla fine di My Hero Academia?

Il Final War Arc di My Hero Academia è stato un viaggio lunghissimo, che dura ormai da diversi anni. Tuttavia, l'arco è ormai nel viale del tramonto. Lo scontro tra Deku e Shigaraki potrebbe andare avanti ancora per circa una quindicina di capitoli. Il manga potrebbe dunque giungere a conclusione tra ulteriori 20-25 capitoli. My Hero Academia potrebbe chiudersi a inizio estate 2024, all'incirca al capitolo 430.