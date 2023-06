Quando finirà My Hero Academia? Il volume indiziato

Tra i recenti successi che ha sfornato Weekly Shonen Jump, dopo la generazione dei big three, c'è il popolare manga My Hero Academia scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, in pubblicazione da metà 2014 sulla rivista e successore di Naruto. La serie è quindi in pubblicazione da ben nove anni, una durata che non tutti riescono a raggiungere.

Ambientato in un mondo in cui la stragrande maggioranza delle persone possiede superpoteri noti come quirk, la serie segue le avventure di Izuku Midoriya, un giovane senza quirk che sogna di diventare un supereroe. L'incontro con All Might, il più forte di tutti, cambierà per sempre la sua vita, portandolo ad avere a che fare con i villain, i criminali di questo mondo dove tutto sembra perfetto. La guerra che si è scatenata di recente con questi malvagi però segna il finale della serie. Non a caso, l'autore ha dichiarato che My Hero Academia è vicino alla fine.

Alla luce di queste nuove dichiarazioni dell'autore, quando finirà My Hero Academia e con quale volume? Nella postfazione del volume 38, Horikoshi ha detto che a breve concluderà molte sotto trame. Il volume 39 soprattutto si occuperà della chiusura degli scontri secondari: gli ultimi capitoli si sono già concentrati su quello di Dabi, mentre il prossimo sarà quello di Uraraka. Di conseguenza, mancherà davvero poco da raccontare se non lo scontro di Izuku e Shigaraki, a cui potrebbe essere dedicato l'intero volume 40.

E proprio questo potrebbe essere l'ultimo volume di My Hero Academia. Un numero tondo per la serie, che però per essere raggiunto richiederebbe almeno altri 18 o 20 capitoli, a seconda delle condizioni di Horikoshi. Considerate tutte le pause del mangaka, le possibilità che la storia si concluda entro il 2023 è bassa, mentre più probabile un finale pubblicato a inizio 2024.