Quando finiranno le pause di Weekly Shonen Jump? Il ritorno di ONE PIECE e gli altri manga

Questo 2020 è stato indubbiamente funestato da pause per tanti autori e per molte delle riviste di manga. Un esempio su tutti è Weekly Shonen Jump che quest'anno, oltre le quattro canoniche pause, ha dovuto effettuare una pausa imprevista ad aprile a causa del Covid arrivato nei suoi uffici e poi un'altra pausa ulteriore a luglio.

Ora però siamo nel periodo natalizio e di capodanno e, come ogni anno, Weekly Shonen Jump ha una pubblicazione molto ballerina. Infatti sono ben due le settimane di festa che si concentrano in questo periodo, una nella settimana di Natale e una in quella di capodanno.

Il prossimo numero di Weekly Shonen Jump, il #05-06 che conterrà ONE PIECE 1000, sarà pubblicato il 4 gennaio 2021. Per attendere il prossimo numero però sarà necessario attendere altre due settimane dato che il #07 sarà pubblicato non prima di lunedì 16 gennaio 2021. Da quel punto in poi però i fan di ONE PIECE, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e le altre serie di Weekly Shonen Jump potranno stare tranquilli.

Infatti dal 16 gennaio la rivista riprenderà ad essere pubblicata regolarmente fino a maggio, quando ci sarà la consueta pausa della Golden Week. Di conseguenza, a meno che i singoli autori non facciano pause, ci saranno pubblicazioni non stop per diversi mesi che ci faranno conoscere i tanti manga nuovi che si uniranno a Weekly Shonen Jump.