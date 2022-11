Quando finisce My Hero Academia? Il possibile periodo di conclusione

È iniziata l'ultima guerra di My Hero Academia ormai già da diversi mesi. La battaglia tra eroi e villain segnerà la parte conclusiva del manga, come aveva già annunciato Kohei Horikoshi diversi anni fa.

Lo stesso autore tuttavia, a fine 2021, aveva detto che My Hero Academia sarebbe finito nel giro di un anno. Piani che di recente sono stati rivisti completamente e che il mangaka non ha mancato di sottolineare, dato che in un commento recente ha detto che gli servirà un po' di tempo in più del previsto.

Ma quando finirà My Hero Academia alla luce dei recenti aggiornamenti? Se l'anno scorso era ipotizzabile una cinquantina di capitoli, con un finale in arrivo intorno al capitolo 380-390, adesso potrebbe volerci un po' di più. Va considerato infatti che ci sono diversi scontri che il mangaka ancora deve toccare, come quello di Uraraka e Toga che verosimilmente durerà circa cinque capitoli, come quelli attuali. C'è poi da risolvere la situazione All for One, da battere il corpo principale di Shigaraki e poi mettere dietro le sbarre tutti gli altri villain principali. In sostanza, ci sono almeno altri cinque campi di battaglia da coprire.

Questo vorrebbe dire che My Hero Academia ha bisogno di almeno 25 capitoli, senza contare qualcuno sul finale. In totale, 30 capitoli sembrano una cifra giusta, che al momento farebbero sforare il capitolo 400. Ciò vorrebbe anche dire che sono necessari altri sei mesi di pubblicazione, a cui vanno aggiunte le varie pause che il mangaka fa ogni mese. Quindi per vedere il finale di My Hero Academia sarà necessario attendere la seconda metà del 2023.