Quando finisce la saga di Wano? Il punto sui prossimi capitoli di ONE PIECE

Siamo da oltre tre anni alle prese con l'arco narrativo più lungo di ONE PIECE: Wano. Archiviata la lotta con Donquijote Doflamingo e l'incursione nell'arcipelago dominato da Big Mom, è ora per Rufy e compagni di mettere fine al dominio del più forte e ricercato degli imperatori. Kaido delle Cento Bestie tuttavia non è facile da buttar giù.

Non a caso, le manovre offensive e strategiche da effettuare sono tantissime. Ciò ha portato a un arco narrativo che conta ben 107 capitoli, andando dal capitolo 909 di ONE PIECE fino al 1015, l'ultimo pubblicato in Giappone. Considerato tutto ciò che è successo anche nell'ultimo numero, quando finirà la saga di Wano? Proviamo a fare una nuova stima basato su ciò che sta accadendo a Onigashima e ai punti ancora da dirimere.

Innanzitutto, Eiichiro Oda deve lasciare almeno due o tre capitoli di spazio ai singoli scontri degli ufficiali. Di conseguenza abbiamo Sanji VS Queen, Franky VS Sasaki, Jinbe VS Who's Who, Robin e Brook VS Black Maria e verosimilmente Zoro VS King che potrebbero occupare all'incirca tra una decina e una quindicina di capitoli complessivi. Questi ovviamente non saranno messi uno dietro l'altro, ma saranno alternati con le altre fasi di Onigashima, dove vedremo Kidd e Law alle prese con Big Mom e Yamato VS Kaido.

Considerato il necessario ritorno di Rufy in cima a Onigashima, la lotta dei singoli samurai contro i pirati di Kaido e le altre trame che potrebbero coinvolgere Chopper e i personaggi importanti rimasti fuori dagli scontri, ci potrebbero volere altri 10 capitoli aggiuntivi. Infine, si dovrebbe calcolare il tempo necessario per lo scontro con cui saranno sconfitti Big Mom e Kaido, che potrebbero durare anche 7 o 8 capitoli complessivi. Per arrivare alla fine della guerra di Wano dunque, tenendo conto dei ritmi di Oda, potrebbero volerci altri 25 o 35 capitoli.

In ultimo, la chiusura della saga potrebbe richiedere altri 4 o 5 capitoli considerata l'importanza che riveste l'isola nel futuro del mondo di ONE PIECE. Questo se Oda non decide di inserire qualche altro intermezzo chiudendo la fase 3 e aprendo una fase 4 conclusiva, ma con un paio di capitoli sul mondo esterno. Sembra quindi che, tenendo conto anche delle pause di Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, Wano durerà ancora un altro anno. A metà 2022 vedremo l'inizio della saga finale di ONE PIECE?