Quando è finito Dragon Ball Super? Ecco la data esatta della conclusione dell'anime

L'anime di Dragon Ball Super è andato avanti, superando addirittura il punto in cui era arrivato il manga, fino alla conclusione del Torneo del Potere. Dopodiché, la serie è stata interrotta e ad oggi non si sa ancora nulla riguardo una sua possibile prosecuzione, anche se un rumor suggerisce l'arrivo di un web anime di Dragon Ball Super nel 2023.

Nonostante ciò, quanto uscito finora della serie scritta da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro sul piccolo schermo è la quasi totalità della storia, se si escludono la saga dei Prigionieri della Pattuglia Galattica e quella di Granolah il sopravvissuto. Precisamente, però, quando è finito Dragon Ball Super?

Questa domanda è molto ricorrente tra i fan di Dragon Ball Super in rete, visto che molti si sono approcciati all'anime solo dopo la sua conclusione. L'ultimo episodio di Dragon Ball Super, il numero 131, andò in onda in Giappone il 25 marzo 2018, e mise in scena la battaglia tra Goku, aiutato da Freezer e C-17, e Jiren.

In Italia, il finale di Dragon Ball Super è andato in onda doppiato e in chiaro su Italia 1 il 29 settembre 2019, ormai tre anni fa. In attesa di notizie sul ritorno dell'anime, vi lasciamo a i segreti di Monaka, il guerriero scelto da Beerus in Dragon Ball Super.