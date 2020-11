Quando Goku si trasforma in Super Saiyan 2? La trasformazione in Dragon Ball Z

Ormai ci sono tante trasformazioni e versioni del Super Saiyan, tra forme ufficiali e quelle intermedie che prevedono un utilizzo diverso della potenza. Con Dragon Ball Super sono state introdotte tante altre varianti, come il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue. Ma quelle di Dragon Ball Z sono sicuramente le più iconiche.

Una di queste versioni è però apparsa poco e, rispetto ad altre, ha avuto molto meno spazio. Stiamo parlando del Super Saiyan di secondo livello. Questo è stato raggiunto per la prima volta da Gohan durante la Saga di Cell, nelle fasi finali del combattimento. Così come per le altre trasformazioni, anche questa versione saiyan di Dragon Ball Z si innesca grazie a cambi repentini di umore, specie grazie alla rabbia.

Con il Super Saiyan 2, i capelli si fanno leggermente più lunghi e sono particolarmente irti sulla testa. Ma quand'è che Goku riesce a raggiungere e usare questa forma? Ovviamente durante il timeskip tra la saga di Cell e la saga di Majin Bu. Non si vede il momento esatto in cui lo raggiunge, ma lo vediamo trasformarsi in Super Saiyan 2 per affrontare Vegeta che era stato posseduto da Babidi. Tuttavia questa forma poi quasi scompare, lasciando il posto al Super Saiyan 3 prima e poi alle varie versioni di Dragon Ball Super, e difficilmente tornerà in azione considerata l'affermazione dell'Ultra Istinto.