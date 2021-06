Quando guardare Heroes Rising? Guida alla cronologia del film di My Hero Academia

Dopo My Hero Academia: Two Heroes, che arrivò in Giappone nel 2018 e in Italia l'anno successivo, fu il turno del secondo lungometraggio dedicato a Deku e ai suoi compagni di classe alla Yuei. Ancora una volta, gli studenti della prestigiosa accademia per eroi si ritrovarono davanti dei nemici inediti e preparati appositamente per l'occasione.

Nine e tutti gli altri si presentarono in My Hero Academia: Heroes Rising nel 2019 in Giappone, mentre la data di uscita in Italia è stata rimandata più volte da Dynit a causa della pandemia da Covid-19 che ha ripetutamente obbligato a slittamenti di mesi. Infine, My Hero Academia: Heroes Rising è arrivato su Netflix a fine 2020, permettendo così ai fan italiani dell'opera di assistere alle nuove gesta dei ragazzi.

Ma quando sarebbe meglio guardare My Hero Academia: Heroes Rising? Gli eventi di questo lungometraggio è situata orientativamente dopo la fine della quarta stagione. Sono infatti presenti personaggi come Endeavor e Hawks che operano insieme, proprio come accaduto durante gli ultimi episodi dello scorso ciclo di puntate. Vengono inoltre inseriti dei richiami all'Unione dei Villain successivi agli eventi della quarta stagione, che obbligano gli spettatori che non vogliono ricevere spoiler a guardare per intero My Hero Academia 4.

Ricordiamo tuttavia che il film My Hero Academia: Heroes Rising non è canonico e pertanto non ha collegamenti o effetti di alcun tipo sulla trama principale dell'anime di My Hero Academia.