Quando inizierà il prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations?

Lo studio Pierrot ha deciso di celebrare in grande il ventesimo anniversario di Naruto. Il ninja biondo esordì nel 1999 sotto forma di manga grazie all'idea di Masashi Kishimoto e pubblicata su Weekly Shonen Jump. Per l'occasione, Boruto: Naruto Next Generations narrerà una saga unica e particolare e i fan non vedono l'ora arrivi.

L'annuncio sull'incontro tra Boruto e il giovane Naruto c'è già stato da qualche settimana, eppure sembra che l'arco previsto per ottobre tardi ad arrivare. Infatti, al momento la storia di Boruto: Naruto Next Generations è ancora alle prese con la minaccia di Urashiki Otsutsuki, un membro del clan Otsutsuki che ha preso di mira i cercoteri e ultimamente ha provato ad appropriarsi del chakra di Shukaku.

TV Tokyo ha recentemente confermato che la saga inizierà ad ottobre, ma sicuramente non prima di qualche altra settimana. Infatti per domenica 13 ottobre è previsto Boruto: Naruto Next Generations episodio 128 che vede ancora Urashiki come antagonista per l'attuale saga in corso. Gli spoiler di tale puntata fanno pensare che ci sarà un'ulteriore seguito nella 129, in arrivo domenica 20 ottobre. Pertanto, supponendo che la saga di Urashiki si concluda proprio in quell'episodio, sarà Boruto: Naruto Next Generations 130 del 27 ottobre a far partire la nuova saga che vedrà padre e figlio uniti in un'avventura che durerà diversi mesi.

E voi cosa vi aspettate dalla prossima saga di Boruto: Naruto Next Generations?