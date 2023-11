Quando inizierà la saga di Egghead nell'anime di ONE PIECE? La data precisa

Con l'imminente uscita di ONE PIECE 1083, lo staff di TOEI Animation si prepara a dare l'addio alla Saga di Wano, la più lunga e importante della serie. L'adattamento si accinge ad addentrarsi nel prossimo arco narrativo, ma quando comincia esattamente Egghead nell'anime di ONE PIECE?

Nell'uscita di ONE PIECE 1083">anime di ONE PIECE Wano ha regalato momenti meravigliosi, che hanno fatto la storia come il debutto del Gear 5th e che difficilmente verranno dimenticati dagli appassionati. Per i Mugiwara è tuttavia quasi tempo di lasciare l'isola dei samurai per proseguire il viaggio verso la misteriosa Laugh Tale.

Sarà il 26 novembre, con l'arrivo dell'episodio 1085 di ONE PIECE, che nell'anime verrà inaugurata una nuova era della pirateria. Ottenuto finalmente il terzo Road Poneglyph sui quattro esistenti, i pirati di Cappello di Paglia navigheranno verso una nuova meta.

Sarà il 3 dicembre 2023 che nell'anime di ONE PIECE comincerà il prossimo arco narrativo dopo Wano. Salutato Momonosuke, Rufy e gli altri si recheranno a Egghead, dove avrà inizio la Saga dell'Isola del Futuro.

A partire dall'episodio 1086 di ONE PIECE, gli spettatori avranno modo di immergersi in una nuova ambientazione, questa volta futuristica, conoscere nuovi personaggi strambi e interessanti, come il Dottor Vegapunk, e vivere una nuova avventura.