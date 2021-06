Quando Kakashi sblocca lo sharingan ipnotico? il mistero di Naruto Shippuden

All'interno della storia di Naruto l'autore ha dato ampio spazio al Ninja Copiatore, Kakashi Hatake. Abbiamo visto infatti il personaggio crescere insieme ai suoi allievi fino a diventare il sesto Hokage dopo la quarta grande guerra. Eppure, nonostante i riflettori puntati contro, poco si sa su come abbia fatto a sbloccare lo sharingan ipnotico.

La morte di Rin fu un trauma per Obito quanto per lo stesso Kakashi. Infatti, fu proprio quell'evento che permise ad Obito, sopravvissuto e manipolato da Madara, di sbloccare lo sharingan ipnotico. Il requisito per sbloccare tale evoluzione è sottostare ad uno shock emotivo enorme come la perdita di una persona cara e, guarda caso, quello di Obito e Kakashi si sviluppa contemporaneamente a seguito della morte di Rin.

Tuttavia, al contrario dell'amico, il Ninja Copiatore non è un Uchiha e tantomeno sembra essere a conoscenza dell'esistenza dello sharingan ipnotico finché Itachi non lo sconfigge grazie ai suoi occhi. Liberatosi dall'illusione del fratello di Sasuke, dunque, pare che abbia preso coscienza delle capacità del suo occhio sinistro e abbia iniziato a perfezionarlo fino all'uso effettivo contro Deidara. Secondo alcuni, invece, Kakashi era in grado di utilizzare lo sharingan ipnotico già contro Zabusa, come si vede dal frame allegato in cima alla pagina, tuttavia solo come un evoluzione del terzo tomoe e non strettamente consapevole delle sue reali capacità. Ovviamente, in tal senso, potrebbe trattarsi anche solo di una svista tecnica fermo restando in ogni caso la sua totale incapacità di utilizzarlo a dovere quantomeno fino al confronto con Itachi. La sua incapacità di comprendere a pieno i suoi poteri oculari sembrano dunque chiarire il perché Kakashi non abbia mai utilizzato prima lo sharingan ipnotico al contrario di Obito, un Uchiha purosangue.

