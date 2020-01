Ecco quando il manga Chronicle of the Great Dragon giungerà alla sua conclusione

Il sesto numero del Weekly Shonen Magazine di Kodansha uscito nel 2020 ha rivelato a tutti i suoi lettori che Kyoryu Senki (Chronicle of the Great Dragon), apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Shingo Honda, giungerà alla sua conclusione con l'uscita del prossimo numero della rivista, atteso per il 15 gennaio.

L'opera, che è incentrata sullo Yamata No Orochi, famoso drago del folklore giapponese tornato in vita nei giorni odierni, è stata lanciata nel luglio del 2019. Honda è un mangaka assai conosciuto in Giappone per aver realizzato Saiko Kuro (Saiko Black), manga dal mood spiccatamente horror a cui ha poi fatto seguito il sequel Saiko Shiro (Saiko White).

Honda è inoltre famoso per aver lanciato nel 2010 Creature! (Hakaijū) sulla rivista mensile Shōnen Champion di Akita Shoten, opera conclusasi nel giugno 2017, il tutto per un totale di 21 volumi. Tale produzione cartacea è incentrata su uno studente delle superiori che dopo aver perso conoscenza a causa di un terremoto, si risveglia attorno ai suoi compagni di classe uccisi da orribili mostri comparsi all'improvviso. Tra le altre cose, la serie ha ispirato anche un cortometraggio live-action nel 2012.

