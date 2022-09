Quando muore Barbabianca in ONE PIECE? Gli ultimi attimi di Edward Newgate

Conosciuto per essere l'uomo più forte del mondo, tra i pirati di ONE PIECE il nome di Barbabianca viene dopo solamente a quello di Gol D. Roger, con cui in gioventù combatteva al pari. L'Imperatore, il cui vero nome è Edward Newgate, ci ha però lasciati diverso tempo fa. Quando muore Barbabianca? Riviviamo i suoi ultimi attimi.

Barbabianca nasce sull'isola Sphinx ed era uno dei quattro Yonko al fianco di Shanks, Big Mom e Kaido. Orgoglioso e potente come nessun altro, egli considerava ognuno degli uomini della sua ciurma come un figlio. Proprio a causa di questo suo concetto di equipaggio-famiglia dichiarò guerra al Governo Mondiale per tentare di salvare Portgas D. Ace, consegnato alla Marina da Barbanera.

Nel corso della Saga di Marineford di ONE PIECE, Barbabianca si presenta al patibolo dove verrà giustiziato Ace con la sua intera ciurma e numerosi vascelli alleati. Ancora a bordo della sua nave, scatenò i poteri del suo frutto del diavolo per generare due tsunami, che però vennero fermati da Aokiji. Dopo quella piccola schermaglia iniziale, però, arrivato sulla terraferma Newgate venne tradito e trafitto da uno dei suoi stessi uomini, Squardo. Nonostante questo atto vile, Barbabianca abbraccia il suo pirata e lo perdona. Prima di rivivere i suoi ultimi istanti, ecco Barbabianca nella figure di ONE PIECE da BT Studio.

A Marineford, il capitano dei Pirati di Barbabianca affronta tutti i tre Ammiragli della Marina, Akainu, Aokiji e Kizaru, dimostrando la sua vera, incredibile potenza. Infine, quando per Ace non ci sono più speranze, ingaggia una violenta battaglia contro Akainu in cui perde metà volto. Nel bel mezzo di quello scontro, interviene Barbanera, che ordina ai suoi uomini di colpire lo Yonko con decine di proiettili e trafiggerlo con numerose lame. Dopo aver rivelato l'esistenza del One Piece, Barbabianca muore in piedi a Marineford. Tuttavia, già prima di quest'ultima grande battaglia il corpo di Newgate era ricoperto di ferite a causa dei suoi tanti anni di esperienza.