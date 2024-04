Quando potremo finalmente vedere Elbaf in ONE PIECE? Le nostre ipotesi

Fra le tante isole che i fan di ONE PIECE aspettano da anni e anni c'è sicuramente Elbaf, la leggendaria isola dei giganti di cui avevano parlato Dori e Brogi agli albori del manga. Ma quando potremmo vederla esattamente? Proviamo a fare qualche ipotesi.

L'arrivo di Dori e Brogi su Egghead ha risvegliato fuochi quasi sopiti nei fan di vecchia data di ONE PIECE. Questo perché i due giganti che stanno aiutando Rufy sull'isola di Vegapunk significano soprattutto una cosa: Elbaf.

La leggendaria isola dei giganti potrebbe quindi essere il prossimo arco narrativo del manga, elemento che i fan si portano dietro da tantissimo tempo: ecco quando è stata citata Elbaf per la prima volta in ONE PIECE.

La saga di Egghead sembra si stia dirigendo verso la sua conclusione. Vegapunk dovrà fare il suo annuncio, che probabilmente arriverà attorno al capitolo 1117: nel mentre i preparativi per la fuga dei Mugiwara potrebbero essere ultimati, con lo scienziato che rivela un segreto scioccante al mondo come suo ultimo gesto.

Ovviamente l'arco di Egghead non finirà in quel momento, ma possiamo supporre che la concomitanza della rivelazione e la fuga dei Mugiwara porterà alla conclusione della saga per spostarsi probabilmente su Elbaf. Facendo quindi una previsione a spanne, potremmo vedere l'isola dei giganti in ONE PIECE verso settembre di quest'anno, dando inizio a una delle storyline più attese di tutto il manga.

E secondo voi andrà così? Diteci la vostra nei commenti, vi lasciamo al perché Elbaf è destinata a diventare la saga simbolo di ONE PIECE.

