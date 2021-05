Quando ricomincia Naruto? Le ultime novità sul doppiaggio italiano

Nel nostro paese, la versione italiana della serie animata di Naruto è ferma da molto tempo: l’ultimo episodio trasmesso è stato infatti il numero 348, nell’ormai lontano 17 dicembre 2018. Ma quand’è quindi che rivedremo sui nostri schermi le avventure di Naruto e i suoi compagni?

La risposta a questa domanda è arrivata di recente, il 26 marzo 2021, tramite l’account Facebook ufficiale della doppiatrice di Sakura Haruno, ossia Emanuela Pacotto. La doppiatrice ha infatti annunciato, tramite una foto ritraente sia Sakura che Nami, personaggio di ONE PIECE da lei stessa doppiato, la ripresa dei turni di lavoro su queste due serie animate. Successivamente, le ha fatto eco Jolanda Granato con un altro post sul suo profilo Facebook riguardante il suo personaggio in Naruto, Ino Yamanaka. L’adattamento ricomincerà dunque con l’episodio 349, il primo della saga dedicata al passato da ANBU di Kakashi, che tuttavia non è tratta dal manga. Nonostante ciò, si tratta di una saga filler piuttosto interessante.

E per quanto riguarda l’arrivo sui nostri schermi? La trasmissione avverrà molto probabilmente sul canale di Mediaset Italia 2, dove al momento sta andando in onda la quarta stagione doppiata di My Hero Academia, ma non si sa ancora una data precisa. Considerando i tempi del doppiaggio e di distribuzione delle reti Mediaset, è molto probabile che la ripresa non avverrà prima di fine anno, se non addirittura nel 2022.