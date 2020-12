Quando ricominciano gli episodi di Naruto Shippuden su Italia 1? Che fine ha fatto l'anime

Tra gli anime degli scorsi decenni che sono stati portati anche in Italia, i più famosi sono indubbiamente ONE PIECE e Naruto. Insieme a Dragon Ball, questo trio ha conquistato per tanti anni il palinsesto di Mediaset, andando in onda sia su Italia 1 che su Italia 2 in vari orari. Ma al momento, Naruto: Shippuden è rimasto bloccato.

La trasmissione di Naruto: Shippuden ha subito varie difficoltà nel corso degli anni, andando in onda a fasi alterne, con gruppi di pochi episodi doppiati presentati su Italia 1 e Italia 2 a molta distanza l'uno dall'altro. Ma sono oramai due anni che non si hanno notizie di un nuovo gruppo di episodi, nonostante l'anime sia terminato in Giappone da diverso tempo.

L'ultimo blocco di episodi portato da Mediaset risale infatti al 17 dicembre 2018, quando andò in onda l'episodio 348 di Naruto: Shippuden dei ben 500 disponibili in originale. Quando torneranno gli episodi di Naruto Shippuden su Italia 1? Purtroppo la domanda sembra non avere risposta e forse non la avrà a breve. La storica casa di doppiaggio di ONE PIECE e Naruto ha infatti chiuso i battenti lo scorso anno, lasciando tanti punti interrogativi sulla prosecuzione di questi anime in Italia.

Uno degli ultimi prodotti doppiati da Merak sembra essere stato My Hero Academia 2, sempre risalente al 2018. Purtroppo nonostante le richieste dei fan, il silenzio sul doppiaggio continua.