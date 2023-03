Quando riprende l'anime di ONE PIECE? L'anteprima dell'episodio 1054

Nonostante alcune polemiche sugli eccessivi effetti scenografici delle aure, nell'ultimo periodo l'anime di ONE PIECE si sta superando con delle animazioni strepitose. Ciò implica tuttavia la disponibilità di ingenti risorse e tempi di produzioni più lunghi rispetto a quelli di una serie settimanale.

La serie anime di ONE PIECE è infatti andata in pausa e l'episodio che sarebbe dovuto uscire il 5 marzo 2023 è stato invece rinviato a una data successiva. Quando riprenderà la trasmissione di ONE PIECE? Anche la prossima settimana gli spettatori resteranno a bocca asciutta, poiché la messa in onda dell'episodio 1054 di ONE PIECE è programmata per domenica 19 marzo.

La serie anime di TOEI Animation è ormai vicina alla conclusione dell'arco di Wano, con Rufy ormai tornato a Onigashima per battagliare per l'ultima volta contro Kaido. La prossima puntata però non si concentrerà sullo scontro tra Cappello di Paglia e lo Yonko.

In ONE PIECE 1054 saranno Killer e Kidd a guadagnare i riflettori. Kidd sta affrontando Big Mom al fianco di Law, ma non riesce a esprimere il meglio di sé poiché è vittima delle bambole voodoo di Hawkins, in battaglia contro Killer. Per risolvere la questione, il vice dei pirati di Kidd azzarderà una scommessa che potrebbe costare la vita del suo capitano.