Quando riprende Uncle From Another World? L'anime ricomincia dal principio

A causa di numerosi problemi, Uncle From Another World era stato messo in pausa. La messa in onda dell'ottavo episodio della serie anime isekai ha trovato una nuova data di uscita, ma questa è più lontana del previsto. Prima, l'anime dovrà ricominciare dall'inizio.

Uncle From Antoher World è un isekai diverso da tutti i suoi simili, che segue le vicende di un uomo caduto in coma che si risveglia in un regno magico. Due decenni dopo riesce a tornare nel mondo reale, dove è ancora capace di utilizzare i suoi poteri arcani. Sfruttando le sue arti magiche tenta di diventare una star di YouTube con l'obiettivo di pagare le bollette. Uncle From Another World è su Netflix, sul cui catalogo streaming trovate i primi sei episodi in italiano.

Queste premesse avevano conquistato il pubblico, che ha però dovuto fare i conti con una trasmissione saltuaria. L'anime è stato infatti sospeso più volte a causa di un focolaio di COVID-19 tra i membri dello staff di AtelierPontdarc.

Adesso, però, la messa in onda di Uncle From Another World pare aver trovato stabilità e l'ottava puntata una nuova data di uscita. Attraverso il sito web dell'adattamento dell'opera di Hotondoshindeiru è stato annunciato che la pubblicazione riprenderà dal 6 ottobre, ma non con la puntata numero otto. Il 6 ottobre Uncle From Another World ricomincia dall'episodio 1, mentre l'ottava puntata arriverà non prima del 24 novembre.