Ecco quando riprenderà la pubblicazione del manga Fruits Basket Another

Attraverso l'ottavo numero di quest'anno della rivista Hana to Yume, è stato ufficialmente svelato che, dopo una lunga attesa che i fan avevano dovuto accettare a denti stretti, il manga Basket Fruit Another riprenderà presto la sua normale programmazione dopo la pausa che il creatore Natsuki Takaya si era preso.

Andando più nello specifico, il magazine ha reso noto che la produzione cartacea vedrà l'uscita del capitolo 13 il 6 aprile 2020 sul sito web Manga Park e sull'applicazione dedicata, una news che ha saputo stupire parecchi lettori se si considera che in passato era stato rivelato che il nuovo capitolo della serie sarebbe stato un one-shot.

L'annuncio del one-shot era arrivato insieme alla conclusione del 12° capitolo del manga, uscito nel dicembre 2018, occasione in cui era stato svelato che il nuovo numero ora atteso per aprile si concentrerà su Shiki Sōma. Nel 2018, inoltre, Takaya aveva fatto sapere che nelle sue intenzioni vi era il desiderio di realizzare vari manga one-shot dedicati all'epopea di Fruits Basket, il che fa pensare che nuovi capitoli dell'opera giungeranno nel corso dei prossimi mesi, anche se per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni in tal senso.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'epopea di Fruits Basket vedrà il sopraggiungere di una seconda stagione animata di cui, sulle pagine di Everyeye, potete trovare anche una key visual rilasciata in queste ultime settimane.