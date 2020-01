Quando si svolgono gli eventi di Super Dragon Ball Heroes? L'episodio 19 svela l'arcano

Sebbene sia un anime non canonico, Super Dragon Ball Heroes condivide molto con le serie ufficiali di Akira Toriyama, a partire proprio dai personaggi. Ma in che periodo sarebbe ambientato esattamente l'anime di Yuki Kadota? Dopo la messa in onda dell'episodio 19, possiamo finalmente rispondere con certezza a questa domanda.

Il season finale del secondo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes infatti, ha definitivamente confermato la timeline dell'opera. Subito dopo lo scontro, Jiren parla con Goku e Vegeta, chiedendogli la ragione per cui non utilizzarono la tecnica della fusione durante il Torneo del Potere. Nonostante il Principe dei Saiyan dia un'altra risposta, la verità è il duo poteva unicamente contare sugli orecchini Potara, visto che non era ancora a conoscenza del risultato dato dalla danza della fusione.

Gogeta è infatti diventato un personaggio canonico solo dopo la trasmissione di Dragon Ball Super: Broly, l'ultimo film della saga di Toriyama. Durante il torneo dunque, Goku e Vegeta avrebbero solo potuto contare sulla trasformazione in Vegito. Questa domanda certifica che gli eventi di Super Dragon Ball Heroes si svolgono in una linea temporale alternativa successiva allo scontro con Broly.

Vi ricordiamo che la nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes inizierà a marzo e che è previsto un episodio speciale per la fine di febbraio. Se si considera l'ormai prossima messa in onda del Big Bang Mission Arc, la serie raggiungerà presto il grande risultato di due anni di trasmissione consecutivi.