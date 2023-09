Quando torna l'anime di Boruto? Non nel 2024 secondo alcuni rumor

La pubblicazione del primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, la seconda parte del sequel di Naruto, sembrava poter aprire le porte per il ritorno dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, ma recenti indiscrezioni hanno diffuso una notizia che non farà piacere agli appassionati. Il ritorno dell'adattamento di Studio Pierrot è lontanissimo.

La prima parte dell'anime di Boruto si è conclusa con l'episodio 293, datato 26 marzo 2023. Studio Pierrot ha dovuto interrompere la trasmissione per non avvicinarsi troppo alla serializzazione del manga e per non creare ulteriori contenuti originali che poco attraevano gli spettatori. A distanza di qualche mese e con la ripresa del manga di Masashi Kishimoto sembrava che la situazione potesse cambiare di qui a poco, ma forse non sarà così.

Secondo il leaker @Worllff, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations non tornerà nel 2023, e nemmeno il prossimo anno. Stando a quanto rivelato, questo suo leak è affidabile al 100%. La notizia trova conferma anche nelle parole dell'insider @Naeray, secondo cui l'anime di Boruto tornerà nel 2025. È assolutamente impossibile che Boruto torni nel 2023 o nel 2024.

Leggermente diverso il leak di @Ootsusuki_000. Quest'ultimo afferma infatti che nel 2025 arriverà l'adattamento di Boruto: Two Blue Vortex e che prima, presumibilmente nel 2024, arriverà l'adattamento della saga della profezia, l'ultima di Boruto: Naruto Next Generations. Che i piani dello studio d'animazione siano cambiati in seguito al rinvio dell'uscita del nuovo anime di Naruto?

Ribadiamo che si tratta di leak e non informazioni ufficiali. Possibile che Studio Pierrot lasci nel vuoto un franchise così importante per quasi due anni? Ecco invece le nostre ipotesi sul ritorno dell'anime di Boruto.