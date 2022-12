Quando torna l'anime di My Hero Academia 6? Il calendario della sesta stagione

A inizio ottobre 2022 è tornato My Hero Academia, uno degli anime più di successo degli ultimi anni. Il manga nato nel 2014 su Weekly Shonen Jump è stato trasformato da Studio Bones, che ha dato delle animazioni a questi personaggi e che anno dopo anno vengono riproposti sulle emittenti nipponiche e non solo.

Le avventure degli eroi di My Hero Academia tornano ogni anno con diversi episodi e lo stesso vale per quest'anno. Con 2-cour programmati, quindi due sessioni da 12/13 episodi l'una, My Hero Academia stagione 6 ha già assicurato i fan che durerà ancora per diverso tempo. Tuttavia, adesso la trasmissione è già arrivata a metà del suo ciclo naturale e si è presa una pausa per le festività natalizie. My Hero Academia 6x13 con la performance finale di un personaggio è stato infatti l'ultimo del 2022. L'episodio 127 aprirà così altri scenari dal prossimo anno.

Quando tornerà My Hero Academia stagione 6? Il ritorno è già stato programmato: il quattordicesimo episodio della serie debutterà direttamente nel 2023, saltando l'uscita di sabato 31 dicembre. Più precisamente, My Hero Academia 6x14 esordirà il 7 gennaio 2023 con un episodio che è intitolato "Inferno infernale". Con la guerra ormai chiusa, si tratta del primo momento di pace per i protagonisti che però non possono rimanere con le mani in mano viste le pesanti perdite e la situazione incancrenitasi ancora di più.

Sarà quindi necessario leccarsi le ferite e rimettersi in sesto per poter dare alla società una speranza per il futuro. Quindi, con i villain che ora hanno campo libero, si apriranno altri 12 episodi di My Hero Academia completamente incentrati su un altro tipo di guerra che accompagneranno gli spettatori fino alla conclusione prevista per fine marzo 2023.