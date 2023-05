Quando torna Black Clover? Le date per manga e anime

Black Clover è uno degli shonen più popolari degli ultimi anni, in grado di sorprendere il pubblico con la sua trama intrisa di magia, perseveranza e sogni. L'opera di Yuki Tabata è però in pausa. Quando torneranno il manga e l'anime di Black Clover?

Da ormai diverso tempo Black Clover è entrato nel suo arco narrativo finale. Poco dopo il ritorno dal Regno di Spade, Asta, Yuno e gli altri hanno scoperto una nuova minaccia. L'ultimo degli Zogratis si nascondeva in realtà nel corpo dell'Imperatore Julius Novachrono con l'obiettivo di portare la sua "pace" nel Regno di Clover. Mentre Asta è stato relegato nel Paese del Sole dopo una prima schermaglia, i Cavalieri Magici stanno affrontando il Giorno del Giudizio. La battaglia finale è stata tuttavia interrotta. Con la pubblicazione del capitolo 358, Black Clover è entrato in una lunga pausa.

Non manca molto al ritorno della pubblicazione della serie manga. Black Clover di Yuki Tabata tornerà il 21 maggio 2023 su MangaPlus con il capitolo 359. Per scoprire se Asta tornerà per dar man forte ai suoi amici, dunque, è solamente questione di giorni.

Discorso totalmente diverso per quanto riguarda l'anime, lontano dagli schermi da oltre due anni poiché Studio Pierrot ha dovuto sospendere la trasmissione per mancanza di contenuti da adattare. L'ultimo episodio di Black Clover è infatti il 170, mandato in onda il 30 marzo 2021..

Presto i fan torneranno al fianco di Asta, anche se solo al cinema. A giugno è in uscita Black Clover: Sword of the Wizard King su Netflix. Per quanto riguarda la serie anime televisiva il ritorno appare ancora lontano. L'anime di Black Clover arriverà forse a 2024 inoltrato.