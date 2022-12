Quando torna Bleach: Thousand-Year Blood War? Un trailer svela l'uscita del secondo cour

Trasmesso tra il 2004 e il 2012 con un totale di 366 episodi, l'anime di Bleach è tornato nel mese di ottobre 2022 con l'adattamento dell'arco narrativo finale dell'opera. La Guerra Millenaria giunge però alla fine della sua prima parte. Ecco quando esordirà il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War.

Per la trasmissione di questa parte finale della serie anime è stata adottata una formula split cour. Sulle emittenti televisive giapponesi è già avvenuta la messa in onda di Bleach: Thousand-Year Blood War 1x12/13, maxi puntata che decreta la fine del primo dei quattro cour previsti.

Quando riprenderà l'adattamento della Guerra Millenaria? Attraverso un teaser trailer trasmesso alla fine dell'ultimo episodio stagione è stata rivelata la data di uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2. Ichigo e compagni torneranno ad affrontare la minaccia dei Quincy a nel mese di luglio 2023. Attraverso un messaggio condiviso su Twitter, l'autore Tite Kubo, che sta partecipando attivamente alla produzione di questa saga finale dell'anime targato Studio Pierrot, ha rivelato che anche nella seconda parte ci saranno battaglie e scene aggiuntive anime original.

Tomohisa Taguchi sostituirà Noriyuki Abe nella direzione del secondo cour del progetto e si occuperà anche della scrittura e della supervisione in collaborazione con Masaki Hiramatsu. Non ci sarà invece Yuji Nunokawa, il defunto fondatore di Studio Pierrot. Vi ricordiamo che sebbene la trasmissione sia giunta al termine in Giappone, in Europa non è ancora possibile guardare Bleach: Thousand-Year Blood War attraverso streaming legali. L'anime debutterà su Disney+ prima dell'uscita estiva della seconda parte?