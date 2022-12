Quando torna Chainsaw Man? La Stagione 2 dell'anime non è vicina

Nel mese di ottobre 2022 è cominciata la serie animata di Chainsaw Man. Prodotto da Studio MAPPA, dopo 12 puntate esplosive, divertenti e frenetiche l'adattamento della hit di Tatsuki Fujimoto è giunto al termine della prima stagione. Quando uscirà la Stagione 2 dell'anime di Chainsaw Man?

Chaisaw Man 1x12 ha messo fine alla prima stagione della serie concludendo la battaglia tra l'Uomo Motosega e Katana Man. Denji è infine riuscito a trionfare e a vendicare la senpai Himeno. Tuttavia, c'è ancora qualcosa che lo turba. Ogni notte il cacciatore di diavoli fa il solito, ricorrente incubo. La voce di Pochita gli intima di non aprire mai quella porta.

Questo mistero verrà risolto nella Stagione 2 di Chainsaw Man, che tuttavia non è ancora stata ufficialmente annunciata. Al termine della trasmissione di Chainsaw Man 1x12, Studio MAPPA non ha infatti lasciato trapelare nulla su un eventuale sequel. Che le recenti polemiche sulla serie anime abbiano avuto effetto?

Data la popolarità dell'opera, sempre in cima alle classifiche, la produzione della Stagione 2 di Chainsaw Man è praticamente certa. Va tuttavia ricordato che il progetto è uno dei più dispendiosi dal lato economico, poiché Studio MAPPA ha lavorato in via esclusiva alla serie. Lo studio ha dato fondo a tutto il suo meglio, mettendo in campo animazioni sempre brillanti e una ending diversa per ciascun episodio, ma questo ha probabilmente prosciugato i fondi. La Stagione 2 di Chainsaw Man, in cui debutterà una nuova, sorprendente protagonista, sembra dunque ancora lontana, con l'uscita che potrebbe avvenire solamente nel 2024. Se ancora non avete dato una possibilità alla serie vi lasciamo alla recensione del primo episodio di Chainsaw Man.