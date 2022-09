Quando torna Hunter x Hunter? Il punto sul manga dopo l'uscita del volume

Ci sono tanti manga in pausa attesi dai lettori. Il ritorno di alcuni è lontanissimo: si pensi a Nana, il famoso manga di Ai Yazawa bloccato da anni; c'è pure Bastard di Kazushi Hagiwara, che si è mostrato a un nuovo pubblico di recente con l'anime. Invece il più vicino al ritorno sembra essere Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi.

Dopo tanti anni di stop, il mangaka ha deciso di riprendere il lavoro sulla sua creatura e addirittura di creare un account Twitter per tenere tutti aggiornati. Un cambio di passo importante e soprattutto una comunicazione pressoché quotidiana con i suoi lettori, che hanno bene in mente la situazione sulla produzione di Hunter x Hunter. Ci sono tante informazioni da sviscerare e da valutare, ecco perché possiamo ipotizzare la data del ritorno di Hunter x Hunter.

Al momento, Weekly Shonen Jump ha pubblicato due nuove serie e, con la presenza della Gold Future Cup, vuol dire che non ci saranno nuovi aggiornamenti alla line-up fino a novembre. Il caso vuole però che a novembre esca il volume 37 di Hunter x Hunter, un segnale estremamente importante: negli scorsi anni, la Shueisha decideva la data di pubblicazione del volume di Hunter x Hunter in base al ritorno del manga sulla rivista in formato capitoli.

Con questa notizia, unito al fatto che Togashi ha ormai completato i manoscritti di diversi capitoli tra il 391 e il 400, è estremamente probabile che Hunter x Hunter ritorni tra metà e fine novembre. Si tratterebbe quindi di aspettare circa un paio di mesi per poter vedere a cosa andranno incontro i protagonisti.