Quando torna Spy x Family? La data di ripresa dell'anime con la seconda parte

Era ben noto fin dal suo annuncio che l'anime di Spy x Family sarebbe stato diviso in due fasi. La prima stagione, complessivamente composta da ben 24 episodi, non sarebbe stata trasmessa tutta di filato bensì separatamente. Ed è stata la prima parte di Spy x Family a conquistare tutto il mondo.

Gli episodi con Anya, Loyd e Yor, che insieme compongono la famiglia Forger, hanno fatto incetta di spettatori sulle emittenti giapponesi e anche su Crunchyroll, che ha distribuito la serie in tutto il mondo. L'ultimo episodio della prima parte è stato il 12, trasmesso nell'ultima settimana di giugno, e che ha lasciato in sospeso alcuni eventi.

Quando tornerà Spy x Family? La seconda parte della prima stagione è stata promessa per ottobre 2022. Significa che i prossimi 12 episodi che concluderanno la stagione 1 verranno trasmessi nella stagione autunnale. Non è ancora stato dato il giorno preciso per il secondo debutto, ma è plausibile che l'anime rimarrà sempre nella stessa finestra precedente e pertanto che l'1 ottobre o l'8 ottobre rivedremo Anya e compagnia.

Ora non resta altro che capire cosa succederà nella seconda parte di Spy x Family, a meno che qualcuno non voglia direttamente leggere il manga pubblicato in Italia da Panini Comics.