Quando torna To Your Eterniy? Tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 2

La narrativa straziante e drammatica di To Your Eternity ha conquistato la community, che a breve dovrà affrontare una nuova ondata di dolore nella seconda stagione dell’anime. Ma quando torna l’adattamento del manga di successo firmato da Yoshitoki Oima?

Con il grande successo della prima parte, disponibile alla visione in streaming su Crunchyroll, era solo questione di tempo prima che l’anime facesse il suo ritorno. L’epico viaggio di Fushi l’immortale riprenderà dal 23 ottobre 2022 con To Your Eternity 2.

Nel corso delle prime 20 puntate dell’anime prodotto da Brain Base gli spettatori hanno fatto la conoscenza di Fushi, un essere mistico che assume le sembianze prima di una pietra, poi di un lupo delle nevi e poi ancora del ragazzo che lo aveva addomesticato. Dopo numerose conoscenze che lo hanno formato sia nel carattere che nello spirito, e nuove forme, Fushi è determinato ad affrontare la minaccia dei Nokker. Le numerosi morti dei suoi affetti hanno però spezzato il suo cuore.

Nel trailer di To Your Eternity 2 vediamo un Fushi tornato alle sue origini da solitario. Cinico come mai prima d’ora, intende evitare relazioni per non subire altri dolori strazianti. Sfortunatamente per lui, non potrà restare nascosto dai Nokker ancora per molto.

I primi episodi hanno adattato 6 dei 18 volumi a oggi disponibili. La seconda stagione dell’anime di To Your Eternity adatterà il Guardians Arc, che corrisponde ai capitoli che vanno dal 55 al 62 del manga. Il viaggio di Fushi questa volta ricomincerà nel segno di Studio Drive, che sostituisce Brain’s Base. Kyoko Sama raccoglierà l’eredità di Masahiko Murata come regista dello show.