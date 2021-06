Quando tornerà Jujutsu Kaisen? Le possibili date del ritorno del manga

Arco dopo arco, Gege Akutami si avvicina sempre di più al finale di Jujutsu Kaisen. Secondo le ultime interviste all'autore non manca molto per portare a termine la storia di Yuji Itadori e degli altri stregoni, ma con le ultime novità i lettori dovranno attendere un po' di più prima di arrivare alla lettura all'ultimo capitolo.

Infatti l'autore di Jujutsu Kaisen si è preso un periodo di pausa, anche sotto richiesta della redazione di Weekly Shonen Jump. Gege Akutami infatti non sembrava in gran forma e ultimamente aveva iniziato a fare più pause del solito e ad aggiungere pagine abbozzate nei capitoli a causa della mancanza di tempo nel disegnarle. Tutti i fan hanno fatto gli auguri di pronta guarigione al mangaka, ma si stanno anche chiedendo quando tornerà Jujutsu Kaisen in pubblicazione. Andiamo ad analizzare le possibili date.

Weekly Shonen Jump ha parlato di una pausa indefinita, considerato che non hanno ancora un numero preciso per il ritorno del manga. Tuttavia Gege Akutami, nel suo commento, ha specificato che Jujutsu Kaisen sarà in pausa per un mesetto. Considerato che il capitolo 152 è stato pubblicato sulla rivista il 14 giugno 2021, vuol dire che non vedremo un ritorno del manga al 100% prima del 12 luglio 2021. Con un ritorno in quella data, sarebbero solo tre le settimane di pausa di Jujutsu Kaisen, forse troppo poche per una ripresa fisica e mentale dell'autore.

Per questo è più probabile un ritorno per lunedì 19 o 26 luglio, se non addirittura per i primi di agosto, che permetterebbero un recupero completo per Akutami. Se la pausa andasse imprevedibilmente oltre, allora bisognerebbe solo attendere altre informazioni dalla Shueisha o dall'autore.