Ecco quando tornerà il manga di Gintama sulla app dedicata dalla Shueisha

Sono passati alcuni mesi dal trasferimento del manga di Gintama dalla rivista Weekly Shonen Jump, sul quale era serializzato fin dal primo capitolo, pubblicato nel dicembre 2003. Dopo tanti anni di pubblicazione, Hideaki Sorachi non era riuscito lo scorso anno a concludere la storia nei tempi prestabiliti dalla redazione.

Ciò ha obbligato la Shueisha a spostare momentaneamente il popolare manga parodico Gintama dalla rivista principale Weekly Shonen Jump alla rivista sorella Jump GIGA. Tuttavia, a Hideaki Sorachi non sono bastati neanche gli ulteriori tre capitoli più corposi consentiti su quella rivista. Dopo ciò, la casa editrice ha quindi creato un'applicazione esclusiva per la serie, la Gintama App.

Finora non si sapeva nulla su un eventuale nuovo capitolo, ma adesso alcuni utenti di Reddit hanno scovato un annuncio che ce lo rivela. Ebbene, Gintama tornerà in forma digitale su questa applicazione il 13 maggio col capitolo 702. La nuova storia sarà composta da ben 100 pagine, paragonabili a cinque capitoli settimanali, tuttavia non è specificato se questo sarà l'ultimo capitolo oppure se la storia proseguirà nei prossimi mesi.

Siamo sicuri che Sorachi non finirà certo di prendere in giro i suoi lettori come è solito fare, mostrando sviluppi inaspettati e con risvolti comici e parodistici.