Quando uscirà l'anime di Chainsaw Man? Un leak rivela la data di uscita

È passato quasi un anno dalla rivelazione del primo trailer di Chainsaw Man. Il lavoro di Tatsuki Fujimoto è uno dei più attesi nel mondo degli anime e che già in formato manga ha ricevuto tantissima attenzione da parte del pubblico di tutto il mondo. L'anime non sarà di certo da meno, ma si sta facendo aspettare moltissimo.

Con varie dichiarazioni, Studio MAPPA ha confermato più volte che Chainsaw Man sarebbe arrivato nel 2022. Con la stagione invernale e quella primaverile ormai passate però il tempo sta per scadere. Quand'è che arriva l'anime di Chainsaw Man? Un tweet di Spanku sembra rivelarlo.

Il leaker, che più volte ha dato informazioni corrette in anticipo, dice che l'anime di Chainsaw Man esordirà a ottobre 2022. Una data di uscita giusta e che porterebbe Denji e gli altri a fare il loro esordio tra sei mesi. Tuttavia va sottolineato come questa potrebbe essere la sola data di uscita giapponese. L'anime è infatti in mano a Netflix e, considerato che il sito di streaming ha una programmazione e una metodologia differenti, potrebbe tanto capitare che gli episodi di Chainsaw Man arrivino in anticipo come accaduto con Jojo: Stone Ocean quanto che vengano caricati a blocchi di 12 episodi quando questi sono stati trasmessi tutto in Giappone. Quest'ultimo caso porterebbe Chainsaw Man a esordire nel resto del mondo soltanto a 2023 inoltrato.

Bisognerà attendere per vedere una conferma di queste voci, intanto questo conferma quanta attenzione ci sia verso Chainsaw Man.