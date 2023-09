Quando uscirà il nuovo anime di Ken il Guerriero? Le ipotesi

Hokuto no Ken, Fist of the North Star, e tanti altri. Ma in Italia, è noto con un nome unico: Ken il Guerriero. Manga iconico che ha fatto la storia del fumetto nipponico, fu scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara. Insieme lo lanciarono su Weekly Shonen Jump negli anni '80 con una lunga e fortunata serializzazione.

Successivamente fu adattata in un anime di successo a partire dal 1984 con oltre 100 episodi, che sono stati però soltanto l'inizio di una sequela di stagioni, film, OAV e tanto altro ancora. A distanza di tanti anni, Ken il Guerriero è ancora un nome che circola tra gli appassionati di anime e manga, specie quelli di una certa età che sono cresciuti con lui e i suoi famosi urli da battaglia.

Per festeggiare il quarantennale di Ken il Guerriero, è stato annunciato un nuovo anime. Il remake riporterà le gesta di Kenshiro della scuola di Hokuto alla mente degli spettatori più grandi, mentre i più giovani che non hanno mai avuto a che fare con la raffica di mosse letali potranno scoprirlo per la prima volta. Ma quando? Quando uscirà l'anime remake di Ken il Guerriero?

Il progetto è stato pensato per essere una celebrazione dei quarant'anni di Ken il Guerriero: il manga fu pubblicato per la prima volta a settembre 1983, sono quindi passati esattamente 40 anni. L'anime, invece, esordì l'11 ottobre del 1984, quindi un anno dopo. Ed è proprio questa data da tenere in considerazione: visto l'annuncio e i tempi necessari per la sua realizzazione, è molto probabile che Ken il Guerriero remake venga proposto nella seconda metà del 2024.

Anzi, più precisamente, la produzione potrebbe aver già deciso in anticipo di proporre l'anime remake di Ken il Guerriero a ottobre 2024. E voi rivedrete le gesta del pugno di Hokuto?