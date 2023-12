Quando uscirà il nuovo anime di Naruto? Il lungo silenzio preoccupa i fan

L'anime di Naruto sarebbe dovuto tornare a inizio a settembre 2023 con delle nuove puntate volte a celebrare il ventesimo anniversario della serie originale di Studio Pierrot. Forse una delle uscite più attese dell'anno, che per la prima volta da un decennio avrebbe riunito i Big 3 di Shueisha, di questo progetto si sono perse le tracce.

Quando mancavano solamente pochissimi giorni all'uscita, le nuove puntate di Naruto sono state rinviate da Studio Pierrot per problemi produttivi. Lo studio d'animazione ha dichiarato di aver fatto slittare l'uscita per potersi prendere cura di questo importante progetto con le dovute attenzioni, ma da allora sono passati dei mesi.

Il nuovo anime di Naruto si collocherà temporalmente durante la prima parte della serie, quando il Team 7 composto da Naruto, Sasuke e Sakura agiva sotto la guida del maestro Kakashi Hatake. Il progetto si compone di sole quattro puntate, per cui gli animatori dovrebbero aver avuto ormai tutto il tempo necessario per completarne la produzione. Ma allora perché non si hanno novità?

Al momento il team di Studio Pierrot non è impegnato con alcuna trasmissione, per cui l'intero studio dovrebbe essere impegnato nella lavorazione dell'anime di Naruto. Novità più concrete potrebbero finalmente arrivare nel corso del Jump Festa 2024 di dicembre, uno degli eventi più attesi dell'anno che porterà ad annunci, trailer e poster. A quel punto, comunque, l'uscita dell'anime di Naruto slitterebbe per forza di cose a nuovo anno.