Quando uscirà Attack on Titan 4? La data di uscita giapponese e quella italiana

Dal 2012, L'Attacco dei Giganti ha fatto sentire il suo peso nei palinsesti d'animazione. Inizialmente realizzato da WIT Studio, con le prime tre stagioni è riuscito a diventare uno degli anime più seguiti al mondo. Ma tutto ciò finirà con la quarta e ultima stagione prevista per questa fine di 2020.

È infatti da più di un anno e mezzo che sappiamo che L'Attacco dei Giganti 4 sarà l'ultima stagione dell'anime. Considerato tra l'altro che anche il manga è alle battute finali, non ci si poteva aspettare continuasse ancora per molto. Ma quando uscirà Attack on Titan 4? Ricapitoliamo le informazioni.

Poco più di un mese fa, la TV NHK ha inserito l'anime nei suoi palinsesti, confermando un'uscita su suolo nipponico alle ore 00:15 del 7 dicembre 2020. Manca quindi un solo mese all'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti. E per quanto riguarda invece la trasmissione italiana?

Ad oggi, non si ha alcuna informazione su chi gestirà l'anime in Italia. Nel corso degli ultimi anni c'è stato VVVVID a fornire agli utenti gli episodi sottotitolati in italiano in simulcast, affiancandogli poi quelli doppiati. Al momento invece, considerato anche il cambio di studio, non si sa ancora chi si terrà i diritti di quest'ultima stagione.

Ma, se la lotta dovesse ridursi al portale VVVVID o a quello di Crunchyroll, è ampliamente probabile che gli episodi arriveranno in simulcast nello stesso giorno della trasmissione in Giappone. Considerato il fuso orario quindi, L'Attacco dei Giganti 4 potrebbe arrivare da noi il 6 dicembre in serata. E secondo un insider, la prima fase de L'Attacco dei Giganti 4 potrebbe durare 16 episodi.