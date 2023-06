Quando uscirà Berserk 374? Non a giugno, l'annuncio della rivista

Da quando Berserk è passato nelle mani di un nuovo gruppo creativo, il manga ha visto la pubblicazione di più capitoli in un breve lasso di tempo. La presenza di Koji Mori e di Studio Gaga, affiancati dalla supervisione di Hakusensha e del responsabile editoriale di Young Animal, ha portato a una pubblicazione più rapida dei vari capitoli.

Di recente, la serie è tornata dopo qualche mese di stop e ha pubblicato un capitolo dietro l'altro. Gli eventi di Berserk 373 continuano a mettere in difficoltà i ragazzi sulla nave, con Schierke in trance e gli altri in pericolo, il tutto mentre Gatsu sembra ormai senza energie fisiche e mentali per affrontare le gravi sfide che lo aspettano. Il cliffhanger dell'ultimo capitolo sembra destinato a non avere una risposta a beve.

La rivista Young Animal ha infatti annunciato che Berserk sarà in pausa per due numeri, il 12 e il 13. Questo vuol dire che Berserk non verrà pubblicato né venerdì 9 giugno né venerdì 23 giugno. Essendo la rivista a cadenza quindicinale, significa che il manga non tornerà questo mese. Considerato che è stato specificato che l'opera sarà assente per due numeri, però, potrebbe non essere necessario attendere molto.

Quando arriverà Berserk 374? Non c'è quindi una risposta definitiva, ma luglio sembra essere il mese giusto per questo ritorno. Il numero 14 della rivista verrà pubblicato il 7 luglio, ma probabilmente sarà la rivista stessa a rivelare qualcosa di più nel numero di fine mese. Non resta quindi che attendere e lasciare che la produzione di Berserk faccia il proprio corso.