Quando uscirà il film Dragon Ball Super: Super Hero? La data di uscita ufficiale italiana

Sin dall'annuncio arrivato in occasione del Goku Day del 2021, i fan si sono dimostrati interessati a Dragon Ball Super: Super Hero. Nonostante la 3DCG, la possibilità di vedere Gohan protagonista invece dei soliti soliti Goku e Vegeta ha attirato molti appassionati di vecchia data. In Giappone il film è arrivato a giugno, con due mesi di ritardo.

È stato poi il turno di altri paesi in giro per il mondo, ma ovviamente interessa molto di più la data di uscita nel nostro paese. Crunchyroll porterà il film nel prossimo periodo, a settembre. Ormai è ufficiale che Dragon Ball Super: Super Hero esordirà il 29 settembre 2022 in Italia, nei nostri cinema. Come si è visto nel poster ufficiale divulgato da Crunchyroll, saranno Gohan e Piccolo i protagonisti di quest'avventura molto particolare.

A produrre il film c'è sempre Toei Animation che ha trovato, ancora una volta, il supporto di Akira Toriyama. Il creatore originale di Dragon Ball ha dato molte idee e disegnato i personaggi introdotti in questa pellicola. Al momento, Dragon Ball Super: Super Hero si è rivelato essere uno dei film più redditizi per il franchise in Giappone, pertanto c'è anche curiosità di vedere quale sarà la sua resa in Italia. L'appuntamento è per fine settembre nelle sale nostrane.