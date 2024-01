Quando uscirà Jujutsu Kaisen 3? Il ritorno dell'anime potrebbe non essere vicino

Come al solito, nonostante le numerose polemiche che si sono venute a sollevare sulla produzione, MAPPA ha sfornato un capolavoro. Jujutsu Kaisen 2 è stato uno dei migliori anime del 2023, grazie a un racconto avvincente e animazioni al top del settore. Ma quanto dovremo attendere per i prossimi episodi di Jujutsu Kaisen?

In simultanea con il finale di stagione, Studio MAPPA ha ufficialmente annunciato Jujutsu Kaisen 3 attraverso un primo teaser. Il nuovo appuntamento con la serie è dunque attualmente in fase di produzione, ma quanto realmente è vicino Jujutsu Kaisen 3? Per provare a intuire la finestra d'uscita, bisogna prima analizzare il fitto programma di MAPPA.

Lo studio d'animazione, che in questi ultimi anni si sta distinguendo come uno dei migliori, è saturo di lavoro. Gli animatori di MAPPA, come ormai abbiamo imparato a capire, sono costantemente impegnati e non hanno quasi mai tempo libero a disposizione. In questo 2024 i progetti sono numerosi e già programmati per quasi tutto l'anno. Si parte già dalla stagione invernale con l'originale Bucchigiri?!, seguito nella primavera '24 dallo spokon sul baseball Oblivion. Probabilmente poi toccherà l'uscita di Chainsaw Man The Reze Arc, il primo film anime basato sul racconto di Fujimoto. Pertanto, almeno per questo periodo non c'è praticamente tempo per l'uscita di Jujutsu Kaisen 3.

Tenendo conto dei precedenti, dall'annuncio all'effettiva uscita trascorre circa un'annetto, mentre tra la prima e la seconda stagione sono passati quasi due anni – ma con un film di mezzo -. L'annuncio della terza stagione è avvenuto di recente, per cui possiamo supporre che Jujutsu Kaisen 3 non debutterà in questo 2024, ma solamente a 2025 inoltrato.