Quando uscirà Look Back? Il commento di Fujimoto sul commovente film anime

A distanza di qualche settimana dall'annuncio del film Chainsaw Man - Reze Arc, i fan di Tatsuki Fujimoto vengono travolti da un'altra grandiosa notizia. Un altro dei lavori del maestro verrà adattato in un adattamento animato. Parliamo di Look Back, il one-shot che ha emozionato il pubblico nel 2021.

I rumor sull'adattamento anime di Look Back si susseguono ormai da qualche settimana, ma da qualche ora è finalmente arrivata la conferma in via ufficiale. Il pluripremiato e commovente one-shot dall'autore di Chainsaw Man verrà animato dallo studio Durian. Per celebrare la notizia, Tatsuki Fujimoto si è lasciato andare a un commento sul suo profilo social X. "Look Back sarà adattato in un anime, quindi aspettate con ansia. Sembra che il regista, che è un'artista molto bravo, abbia disegnato tutto da solo. Non vedo l'ora che arrivi l'anime", ha detto il maestro.

Look Back sorprenderà il pubblico il 28 giugno 2024, quando l'anime farà il suo esordio nei cinema giapponesi. Non si tratta dunque di una serie anime, ma di un lungometraggio. Look Back racconta la storia di due bambini agli antipodi. Ayumu Fujino è una studentessa di quarta elementare che disegna manga a quattro vignette per il giornale della sua scuola. Viene elogiata da tutti per le sue bellissime opere d'arte, ma un giorno le viene chiesto di concedere un piccolo spazio della rivista a un lavoro di un compagno di classe spesso assente. Quando il manga di Kyomoto riceve apprezzamenti per le sue stupende illustrazioni, in Fujino scatta un senso di gelosia. Crescendo i due si separeranno, ma il loro destino tornerà a incrociarsi.