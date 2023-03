Quando uscirà My Hero Academia Stagione 7? Le ipotesi sul ritorno dell'anime

Dopo 25 puntate trasmesse nel corso di due cour andati avanti tra l'autunno 2022 e l'inverno 2023, My Hero Academia Stagione 6 è giunto al termine. In concomitanza con la messa in onda dell'ultima puntata stagione è stato annunciato ufficialmente My Hero Academia 7. Ma quando tornerà l'anime di Studio BONES?

Il debutto di Star and Stripe ha chiuso My Hero Academia 6. L'adattamento anime tratto dall'opera di Kohei Horikoshi non tarderà però a tornare, poiché lo staff ha già rivelato che la settima stagione è in corso di produzione.

Di My Hero Academia Stagione 7 sappiamo che adatterà in primis l'arco narrativo incentrato sull'arrivo in Giappone della Top Hero degli Stati Uniti. Ma quando debutterà My Hero Academia Stagione 7? Per farci un'idea sull'ipotetico ritorno dell'anime occorre tornare indietro.

Gli episodi della stagione 5 di My Hero Academia sono stati rilasciati tra marzo e settembre 2021. La stagione successiva è arrivata invece a ottobre 2022, esattamente dopo un anno la fine della precedente. Considerando ciò, My Hero Academia Stagione 7 potrebbe arrivare nell'aprile 2024.

Occorre però considerare che My Hero Academia 6 ha adattato circa 70 capitoli del manga in 25 episodi e che ora Studio BONES non ha altrettanti capitoli su cui poter lavorare. Tra la fine di My Hero Academia 6 e l'attuale pubblicazione del manga passano circa 55 capitoli e considerati gli importanti eventi pare improbabile che lo studio d'animazione possa optare per una stagione lunga come quella appena giunta al termine.