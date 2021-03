Quando uscirà la nuova stagione di Bleach? Ecco quando possiamo aspettarci novità

Attualmente della nuova stagione di Bleach sappiamo poco o nulla, se non che l'anime adatterà l'arco narrativo della Guerra Millenaria, l'ultima macro-saga del manga di Tite Kubo ancora sprovvisto di una trasposizione. Lo staff sta tuttavia rilasciando informazioni col contagocce, ma quando potremo saperne di più sull'anime?

Mentre Bleach si appresta finalmente ad approdare in Italia grazie a Dynit e Amazon Prime Video, in rete si continua a discutere sul futuro del franchise che, sin dall'annuncio della nuova stagione ormai un anno fa, ha fatto sapere poco o nulla sulla produzione. Nel momento in cui vi scriviamo, infatti, non sappiamo se lo staff precedente sarà riconfermato né tanto meno se Studio Pierrot si incaricherà ancora una volta della realizzazione delle animazioni nonostante alcuni rumor sembrano confermarlo. Ci sono comunque delle date nella quale speriamo di ricevere importanti novità, alcune più di altre:

20° Anniversario di Bleach nell'agosto 2021;

nell'agosto 2021; Con la seconda stagione di Burn The Witch (la cui data non è ancora stata annunciata);

(la cui data non è ancora stata annunciata); L'evento " Bleach Exhibit ", a dicembre 2021;

", a dicembre 2021; L'uscita del Volume 1 di Burn The Witch per Viz Media;

L'uscita, sempre per Viz Media, del set da 10 Blu Ray di Bleach;

Per ovvi motivi, le date più interessanti sono quelle di agosto e dicembre, con la grande incognita della seconda parte di Burn The Witch che potrebbe accompagnare un eventuale annuncio su Weekly Shonen Jump al momento di nuovi aggiornamenti. Ad ogni modo, i pochi indizi sembrano indirizzare l'uscita della nuova stagione di Bleach al 2022. In attesa di novità, che ripoteremo come di consueto tra le nostre pagine, vi invitamo a continuare a seguirci per non perdervi nessun eventuale aggiornamento.