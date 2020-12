Quando uscirà la nuova stagione di Hunter x Hunter? l'anime continua a crescere

Il remake di Hunter x Hunter è ormai finito da più di 6 anni e in tutto questo lasso di tempo Yoshihiro Togashi ha lavorato ad appena un paio di capitoli. Nonostante non ci sia niente di ufficiale in merito a un'eventuale seconda stagione, giusto per tagliare la testa al toro, è sufficiente il materiale per una nuova serie?

Qualora siate interessati alla risposta breve, allora possiamo immediatamente riassumere il contenuto di questa notizia con un "sì, il materiale è sufficiente per una seconda stagione", tuttavia ci sono alcune doverose riflessioni da fare. Innanzitutto, Togashi ha da poco superato il suo record di pause e sono ormai oltre due anni che Hunter x Hunter non esce su Weekly Shonen Jump con un nuovo capitolo. Vi basti pensare, a tal proposito, che se il sensei non si fosse preso tante pause ad oggi avrebbe abbondantemente superato quota 1000 capitoli pubblicati.

Invece, nel momento in cui vi scriviamo, l'ultimo capitolo rilasciato è il 390. L'adattamento anime remake iniziato nel 2011 coprì l'intera storia fino ai numeri 338 e 339. In sei anni, dunque, Togashi ha rilasciato appena 50 capitoli in più, un numero che un autore settimanale raggiunge all'incirca ogni anno. Ad ogni modo, complice la narrazione ricca di dialoghi di Hunter x Hunter, 338 capitoli sono stati adattati in 148 episodi, con una media di circa 2.2 capitoli trasposti a puntata.

Se MadHouse tornasse in questo momento a lavorare all'anime, rispettando la media, avrebbe all'incirca materiale per almeno 20 episodi. Fermo restando che l'attuale saga del manga sta scorrendo in maniera non poi così rapida, lo studio potrebbe comunque riuscire a lavorare a una stagione da un cour e adattare con un numero sufficiente di episodi una delle battaglie più attese dai fan, quella tra Hisoka e Chrollo.

Nonostante un anime sembra oggi un'ipotesi assai remota, è doveroso consolidare questi numeri ai termini di visualizzazioni. Crunchyroll ha riportato infatti le serie più popolari della stagione estiva del 2020 e, guarda caso, Hunter x Hunter si è piazzata al 9° posto, scalzando Naruto Shippuden, Dr. Stone e tante altre serie anche più recenti. Il franchise continua dunque ad essere ancora oggi estremamente potente e chissà che riusciremo a vedere una nuova stagione nei prossimi anni.