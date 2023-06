Quando uscirà la stagione 4 di Demon Slayer? Le possibili date

Dopo diverse settimane di messa in onda, o di pubblicazione sui vari siti streaming, si è conclusa la terza stagione di Demon Slayer. Tanjiro e Nezuko hanno fatto la conoscenza di alcuni forgiatori e hanno avuto la possibilità di interagire di più con due pilastri del corpo dei cacciatori di demoni, ma anche con nuove creature malefiche.

La grande battaglia con Hantengu e Gyokko è culminata in Demon Slayer 3x11, episodio conclusivo di questa stagione. Naturalmente, la serie è ben lontana dalla conclusione e così, a strettissimo giro, Ufotable ha annunciato la produzione di Demon Slayer stagione 4, la prossima fase di quest'avventura nel Giappone di inizio '900. Ci sarà un arco di allenamento con i Pilastri, e quindi faranno il loro ingresso anche coloro che sono stati spesso in disparte finora.

Quando uscirà Demon Slayer stagione 4? Non è stata rivelata alcuna data di uscita ufficiale da parte di Ufotable o da Aniplex. Come sempre, questo dettaglio rimarrà nell'ombra per alcuni mesi, allo stesso modo di quanto accaduto con le stagioni precedenti. Tuttavia, proprio basandosi su questi precedenti, è possibile avere una vaga idea sulla data di uscita.

Demon Slayer 4 verrà trasmesso sicuramente nel 2024: non ci sono le condizioni per prolungare ulteriormente l'attesa. Il prossimo arco narrativo, a meno di grossi stravolgimenti e allungamenti di vario genere, sarà breve e potrebbe essere composto da pochi episodi. In questo caso, non è da escludere un ritorno già per aprile 2024.

Invece, se Ufotable dovesse decidere di modificare il prossimo arco per renderlo più appetibile, escludendo gli eventi successivi, le cose cambierebbero nettamente. In quel caso, con 12 episodi previsti, allora Demon Slayer 4 potrebbe debuttare a luglio oppure ottobre 2024.