Quando uscirà la stagione 6 di My Hero Academia? La data di uscita ufficiale

È settembre, inizia la scuola, inizia l'autunno, ma sta anche per iniziare la tanto attesa stagione invernale degli anime. A fine mese diremo addio a tanti titoli che hanno animato la stagione estiva, da luglio ad appunto settembre, per poi cominciare un nuovo ciclo. E tra gli anime in arrivo c'è My Hero Academia con la sesta stagione.

Con nomi del calibro di Chainsaw Man, Mob Psycho 100, To Your Eternity, Lamù e tanti altri, si apre una stagione autunnale che promette faville. Tra questi non manca l'adattamento dell'anime di Kohei Horikoshi, giunto a un momento davvero fondamentale per la sua storia. Ma di preciso quando esce My Hero Academia stagione 6?

La sesta stagione dell'anime, come già specificato, è in dirittura d'arrivo. Da tempo si sa del suo esordio a ottobre 2022, di preciso però il primo episodio di My Hero Academia 6 verrà trasmesso il 1° ottobre. Come accadeva per le serie precedenti, anche questa verrà pubblicata ogni sabato. Non è dato ancora sapere il giorno preciso in cui arriverà in Italia ma, considerato ciò che è accaduto con la scorsa stagione con la distribuzione su Crunchyroll, è probabilissimo che My Hero Academia 6 arrivi in Italia il giorno stesso dell'uscita giapponese, ergo il 1° ottobre anche per gli appassionati nostrani.