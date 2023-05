Quando uscirà il web anime di Dragon Ball? Trapelano nuove informazioni

Da ormai alcuni mesi si parla incessantemente del web anime di Dragon Ball Super, una serie che verrà trasmessa in streaming, esattamente come accade per Super Dragon Ball Heroes, e che non proseguirà l'anime interrotto nel 2018 o sarà legata alle vicende della serie manga di Dragon Ball Super.

Del web anime di Dragon Ball Super conosciamo lo staff al lavoro sul progetto, che però resta ancora circondato da un alone di mistero. Nonostante la grande quantità di informazioni a disposizione e la quasi certezza sulla produzione, in TOEI Animation ancora tutto tace.

La community attendeva l'annuncio ufficiale del web anime di Dragon Ball Super per il Goku Day, grande evento che ha però disilluso le aspettative. Al Goku Day è infatti stato annunciato solamente un sondaggio, senza far trapelare nulla sul nuovo anime. Ma per quale motivo continua questo silenzio assordante?

A rivelare la verità e a fornire nuove informazioni è l'insider @DBSChronicles. Stando a quanto da lui condiviso, i lavori su questa serie web sono cominciati tra ottobre e novembre 2022, ma se ancora non si sa nulla di ufficiale è a causa dell'hack che qualche mese fa colpì lo studio e che causò persino il ritardo di Dragon Ball Super: Super Hero. L'annuncio dovrebbe comunque avvenire nel 2023.

Il web anime di Dragon Ball Super non sarà un remake e tra i membri dello staff si è aggiunto un importante ex di ONE PIECE. Aya Komaki, responsabile degli episodi di ONE PIECE 892-961, è al lavoro sul prossimo anime di Dragon Ball.