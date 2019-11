Quando usciranno i nuovi capitoli di Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations?

L'arrivo del capitolo 54 di Dragon Ball Super ha destato molte curiosità, soprattutto in merito al personaggio di Merus. Toyotaro, seppur lentamente, sta rivelando le sue carte migliori tramite interessanti colpi di scena nonché grazie a grandiosi combattimenti. Ma quando uscirà adesso il prossimo numero?

La rivista V-Jump, il magazine nel quale sono serializzati gli adattamenti cartacei di Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations, normalmente, sono previsti nella seconda parte del mese. Come di consueto, la rivista mensile di Shuiesha ha rivelato la data di uscita del prossimo numero che, salvo imprevisti e ritardi, debutterà in patria il 21 dicembre.

Come al solito, i primi spoiler e le prime immagini arriveranno uno o due giorni prima, dunque intorno al 19 o al 20 dello stesso mese. Per scoprire l'esito dell'allenamento di Goku e Vegeta o dello scontro tra il Team 7 e Boro, non ci resta dunque che attendere un mese esatto. Al solito, eventuali aggiornamenti sui primi dettagli dal capitolo 55 di Dragon Ball Super e dal capitolo 41 di Boruto: Naruto Next Generations li troverete tra le nostre pagine. Vi consigliamo, dunque, di restare sintonizzati sui nostri canali per non perdervi alcuna novità dal mondo di Akira Toriyama e di Masashi Kishimoto.

E voi, invece, avete già letto gli spoiler dei due celebri sequel? Fatecelo sapere con un commento nello spazio qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla cover a colori del volume 11 di DB Super.