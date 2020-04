Ecco quando usciranno ONE PIECE e gli altri manga di Weekly Shonen Jump dopo il Covid-19

È arrivato il caos in casa Shueisha dopo la positività al Coronavirus di un editor. Dopo la sanificazione avvenuta negli uffici, la casa editrice è stata costretta a ricorrere ad altre misure di emergenza. Infatti, il numero 21 di Weekly Shonen Jump è stato rinviato.

Nelle scorse ore si sono rincorse varie ipotesi sul proseguimento di Weekly Shonen Jump e, per ora, è stato dato un calendario ufficiale dalla stessa Shueisha. Come rivelato ieri, il numero 21 di settimana prossima verrà cancellato, pertanto non avremo i capitoli settimanali di ONE PIECE, My Hero Academia, Demon Slayer e altri.

La rivista tornerà con il numero 21-22 domenica 26 aprile su MangaPlus e lunedì 27 aprile in Giappone. Dopo quel numero ci sarà la classica pausa settimanale a causa della Golden Week che originariamente sarebbe dovuta capitare dopo il numero 22-23. La rivista tornerà poi col nuovo numero 23 soltanto domenica 10 maggio/lunedì 11 maggio, saltando quindi la prima settimana del mese. Pertanto, in questo 2020 è molto probabile che non ci saranno le classiche 48 uscite annuali della rivista. Ricapitolando:

Domenica 12 aprile saranno pubblicati normalmente i capitoli;

Domenica 19 la rivista sarà in pausa;

Domenica 26 tornerà con il numero 21-22;

Domenica 3 maggio sarà nuovamente in pausa per la Golden Week;

Domenica 10 maggio tornerà con il numero 23.

Nel corso del prossimo mese vedremo quindi un Weekly Shonen Jump praticamente a cadenza quindicinale. La casa editrice Shueisha inoltre non ha fatto sapere se i numeri successivi torneranno al normale ritmo settimanale oppure se ci saranno ulteriori alterazioni, probabilmente per monitorare al meglio la situazione.