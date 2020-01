Proviamo ad ipotizzare insieme l'arrivo dell'anime di Stone Ocean

Da quando l'anime di Vento Aureo si è concluso la scorsa estate, i fan del manga generazionale creato da Hirohiko Araki non fanno altro che chiedersi quando potranno vedere la Sesta parte delle avventure dei Joestar. Proviamo a fare il punto della situazione insieme.

La serie animata con protagonista Jolyne, la figlia di Jotaro Kujo è una serie fortemente divisiva. C'è chi non riesce ad apprezzarla del tutto e chi invece la ritiene una delle migliori arrivando a creare una propria siglia di Stone Ocean. La serie presenta delle particolarità: ha la prima protagonista femminile della serie, ed è ambientata in un carcere di massima sicurezza. Provando ad ipotizzare quando uscirà la versione animata, non è da escludere che la serie arrivi già nel corso di quest'anno. Vento Aureo, infatti, è stato annunciato solo pochi mesi prima del suo effettivo arrivo. L'annuncio, infatti, fu dato nel giungo del 2018, solamente quattro mesi prima della messa in onda. Ma è anche vero che tra Diamond Is Unbreakable e la Quinta passarono anni. Da allora però, le cose sono cambiate, infatti la serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo sembra essere molto più popolare. Chissà quindi che Stone Ocean non arrivi prima di quanto immaginiamo.

Tutti quelli che non riescono ad aspettare possono consolarsi con l'arrivo degli OAV di Così parlò Rohan Kishibe le avventure del celebre fumettistia alter ego di Araki.