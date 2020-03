Ecco quando verrà pubblicato il primo trailer per l'atteso film sequel di Demon Slayer

Fin dal suo primissimo annuncio, la nuova e interessante epopea di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, pellicola animata che fungerà da sequel alle vicende che abbiamo potuto vedere all'interno della serie anime tratta dal manga di Koyoharu Gotōge, ha sempre saputo attirare attorno a sé moltissime attenzioni.

Dopotutto, visto lo strepitoso successo che il franchise di Demon Slayer ha saputo riscuotere in tutto il mondo, non dovrebbe sorprendere che ogni nuova produzione legata al brand diventi subito un prodotto di grande importanza agli occhi d'innumerevoli lettori e spettatori. Il film è stato annunciato verso gli ultimi mesi del 2019 e, tolte alcune news e un teaser, la produzione non si è messa particolarmente in mostra.

Proprio a causa del silenzio che aveva colto lo staff al lavoro sulla produzione, il tutto aggravato dagli eventi cancellati per colpa del Coronavirus, in molti hanno cominciato a temere un ritardo nei lavori che avrebbe potuto portare al posticipo della pubblicazione del lungometraggio. Ebbene, recentemente sono giunte alcune nuove importanti novità sull'opera che sapranno sicuramente far schizzare alle stelle l'hype di moltissimi.

Andando più nel dettaglio, è stato infatti rivelato che Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen si mostrerà nel suo primo vero trailer il 10 aprile 2020, ovvero tra circa tre settimane. Inoltre, è stato svelato che insieme al video promozionale verrà rilasciata anche una key visual a tema.