Ecco quando YU-NO OAV sarà disponibile in Giappone

Nel corso della giornata odierna, il sito web dedicato a Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO (YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world), visual novel per adulti realizzata da ELF Corporation, ha ufficialmente annunciato quando l'OAV dell'opera giungerà in Giappone.

Andando più nel dettaglio, è stato specificato che YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world OAV verrà rilasciato nelle terre del Sol Levante il 26 dicembre 2019. L'opera sarà diretta da Tetsuo Hirakawa (Grimoire of Zero), con character design curato da Mai Otsuka (Non Non Biyori, Kono Bijutsu-bu niwa Mondai, Urara Meirocho) e musiche di Keishi Yonao. Nel caso in cui non la conosceste, la serie anime - tratta dall'omonimo videogioco originariamente uscito su PC nel lontano 1995 - si costituisce di 26 episodi.

La serie tratta le vicende di Takuya Arima uno studente il cui padre, un ricercatore, è di recente sparito nel nulla. Un giorno, durante le vacanze estive, il ragazzo ritrova un pacco appartenuto al genitore disperso e al suo interno vi trova uno specchio e una lettera contenente informazioni sull'esistenza di altri mondi paralleli. Questo specchio è in realtà una reliquia che permette di viaggiare tra le dimensioni e assieme ad esso, è presente una data nella quale sarà possibile imbattersi in una donna misteriosa. Da quel momento, Takuya si lancia alla ricerca di suo padre.