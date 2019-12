Quant'è difficile realizzare un fumetto settimanale come ONE PIECE? Arriva un documentario

A causa dell'enorme popolarità di ONE PIECE, spesso i fan si dimenticano delle numerose difficoltà a cui Eiichiro Oda è costretto a sottostare nella realizzazione di un manga a cadenza settimanale. Scrivere e disegnare un manga in 7 giorni, nonostante l'aiuto di assistenti, è comunque un compito molto difficile anche per il sensei più esperto.

Non è un caso se capita ogni tanto di trovare un errore nelle uscite settimanali di ONE PIECE, nonostante l'autore si accorga immediatamente della svista e si affretti a correggerla il prima possibile. Eppure, immaginare il travaglio di una pubblicazione imponente come il manga più venduto al mondo è tutto fuorché semplice, soprattutto in virtù della massacrante routine lavorativa di Eiichiro Oda.

Proprio per rispondere a questo alone di mistero, nonché ai salti mortali che quotidianamente compie l'editor di ONE PIECE, il celebre programma Deadline Countdown, che racconta le difficoltà di alcuni lavori dalle strettissime scadenze, trasmetterà nella giornata di domani un episodio speciale dedicato al capolavoro di Oda sensei, raccontando "i retroscena più segreti dell'editor di ONE PIECE".

Un occasione da non perdere per gli appassionati del mitico manga, nonché un'opportunità per conoscere alcuni interessanti aneddoti in merito alla realizzazione di un fumetto settimanale. Eventuali curiosità, al solito, ve le riporteremo tra le nostre pagine, vi consigliamo dunque di restare sintonizzati su Everyeye.it.